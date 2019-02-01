Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Tır Bariyerlere Çarptı

Kontrolden Çıkan Tır Bariyerlere Çarptı

38 dakika önce

Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptıİSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kontrolden Çıkan Tır Bariyerlere Çarptı, System.String[]
Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı

İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Kilyos mevkisinde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Ankara istikametine seyreden tır sürücüsü, lastiğinin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlerin bir kısmının ise tıra saplandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda tıra saplanan bariyerleri parçalayarak çıkardı. Tır şoförü Engin Bat, kazayı yara almadan atlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Selim, 3. Sayfa
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