Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı
22.10.2020 11:27
Eskişehir'de çevre yolu üzerinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi.
Eskişehir'de çevre yolu üzerinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza, Eskişehir- Ankara istikameti çevre yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 ABT 767 dorse plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yol üzerinde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda tırda maddi hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süreliğine kontrollü olarak akan trafik, tırın çekilmesiyle normale döndü. - ESKİŞEHİR
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