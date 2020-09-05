KONTROLDEN ÇIKAN TIR, BARİYERLERE ÇARPTI: SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

KONTROLDEN ÇIKAN TIR, BARİYERLERE ÇARPTI: SÜRÜCÜ YARALANDI

BEYLİKDÜZÜ D100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarptı.

KONTROLDEN ÇIKAN TIR, BARİYERLERE ÇARPTI: SÜRÜCÜ YARALANDI, System.String[]

BEYLİKDÜZÜ D100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarptı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, TIR'da ve Metrobüs yolunu ayıran demir korkuluklarda hasar oluştu. Kazanın gece saatlerinde yaşanması ve yolun boş olması olası bir faciayı önledi.

Kaza, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Özcan, kullandığı 76 DK 041 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini Güzeyurt Metrobüs durağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, Metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ahmet Özcan hafif şekilde yaralanırken, Metrobüs korkulukları yerinden koptu. Kazada TIR'da da hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Özcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın gece saatlerinde yaşanması ve yolun boş olması olası bir faciayı önledi.

Öte yandan, Polis ekipleri de yolda başka bir kaza yaşanmaması için ulaşımı kontrollü olarak tek şeride düşürdü. TIR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kurtarıcı aracı ile yoldan yerden kaldırdı. Yolun temizlenmesi sonrası ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 04:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONTROLDEN ÇIKAN TIR, BARİYERLERE ÇARPTI: SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

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