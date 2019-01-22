Kontrolden Çıkan Tır Bariyerlere Saplandı, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde meyve-sebze yüklü tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde meyve-sebze yüklü tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Paramparça olan tırda sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Dorsede yüklü olan meyve ve sebzeler ise yola savruldu.
Kaza sabah saatlerinde ilçe girişindeki D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya'ya seyir halinde olan Ahmet Çakır
idaresindeki 55 ABD
362 plakalı meyve-sebze yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen tırın çekici kısmı paramparça olurken, dorsedeki domates, kabak, biber, patlıcan, salatalık ve elma gibi meyve-sebzeler yola savruldu. Sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtulurken, yolda kaza nedeniyle bir süre trafik oluştu. Trafik polisleri kazayı merak edip trafiği yavaşlatan sürücülere uyarılarda bulundu.
D-400 karayolu trafiği bir süre tek şeritten yönlendirilirken bariyere saplanan tır çekici yardımıyla kaldırıldı. Yola savrulan sebze ve meyveler ise belediye ekipleri tarafından temizlendi. Polis
kazayla soruşturma başlattı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
İnşaatta Oynayan Çocuklar, Silahla Yüzünden Vurulmuş Erkek Cesedi Buldu
Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı