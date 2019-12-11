Kontrolden çıkan tır bariyerlere ve direğe çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır bariyerlere ve direğe çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır bariyerlere ve direğe çarptı

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan tır önce bariyerlere sonra elektrik direğine çarptı.

Kontrolden çıkan tır bariyerlere ve direğe çarptı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan tır önce bariyerlere sonra elektrik direğine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tır kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesi Dörtyol'da sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 UL 904 plakalı tır, kontrolden çıkarak önce bariyerlere sonra elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken tır olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemlerini alırken, UEDAŞ ekipleri de, olası bir soruna karşı çevrede bulunan hatlardaki akımı kesti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile alakalı soruşturma başlattı. - BURSA

Dörtyol, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
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