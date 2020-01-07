Kontrolden çıkan tır beton bariyerlere çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır beton bariyerlere çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır beton bariyerlere çarptı

18 dakika önce

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan tır beton bariyerlere çarptı, System.String[]

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi.


Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre 41 YK 207 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan tır ters dönerek yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durdu. Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, bir süre trafiğe kapatılan yol daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İstanbul, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:07 Kaynak: İHA
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