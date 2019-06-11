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Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

4 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde viraja hızlı giren tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde viraja hızlı giren tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Muallimköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan D-100'e dönmek isteyen Burhan Y. idaresindeki 41 D 0295 plakalı tır, viraja hızlı girmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucunda devrilen tırın dorsesi metrelerce sürüklenirken, sürücü Burhan Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Burhan Y. Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen tır vinç yardımı ile kaldırıldı. Kaza sebebiyle D100 Karayolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:32 Kaynak: İHA
Gebze, Kocaeli, 3. Sayfa
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