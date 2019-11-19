Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 19.00 sıralarından Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gıda maddesi taşıdığı öğrenilen Halil İbrahim K. idaresindeki 42 YC 895 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kabinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü Halil İbriham K., ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2)
Yıldız Kenter'in ismi sanatçıların köyünde yaşatılacak Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Canımdan çok seviyordum' dedi-ARŞİV Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:38:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]