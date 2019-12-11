Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kontrolden çıkan yem yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kontrolden çıkan yem yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Eymür Köyü mevkiinde Bilal U. yönetimindeki 25 SE 519 plakalı yem yüklü tır Doğankent istikametinden Tirebolu istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı sürücü Bilal Utku'nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN

Doğankent, Tirebolu, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:12 Kaynak: İHA
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