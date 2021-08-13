Kontrolden çıkan tır devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır devrildi: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yokuş aşağı seyir eden ve kontrolden çıkan TIR devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 51 AP 701 plakalı ford markalı TIR, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yokuşta kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, Tır'da bulunan Recep A. Çetin A ve Yusuf A. Yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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