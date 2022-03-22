Kontrolden çıkan tır devrildi, 25 ton buğday yola saçıldı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan tır devrildi, 25 ton buğday yola saçıldı

22.03.2022 12:49
Kontrolden çıkan tır devrildi, 25 ton buğday yola saçıldı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu yaklaşık 25 ton buğday yola saçıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu yaklaşık 25 ton buğday yola saçıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yola saçılan buğdayın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, Emirdağ-Bolvadin karayolu Özburun beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B., idaresindeki 42 AUN 53 plakalı tır sürücüsü, henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıktı. Savrulan tır yol ortasındaki refüje girerek devrildi. Kazada tırın dorsesindeki yaklaşık 25 ton buğday ise yola saçıldı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, sürücü olayı yara almadan atlattı. Olay sonrası yola saçılan buğdayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışması devam ediyor.

(Onur Dal/ İHA)

Kontrolden çıkan tır devrildi, 25 ton buğday yola saçıldı
Kontrolden çıkan tır devrildi, 25 ton buğday yola saçıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan tır devrildi, 25 ton buğday yola saçıldı - Son Dakika


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