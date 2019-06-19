Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan TIR devrildi, D-100 Karayolu ulaşıma kapandı
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Kontrolden çıkan TIR devrildi, D-100 Karayolu ulaşıma kapandı

17 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu geçişinde kontrolden çıkan TIR devrildi.

Kontrolden çıkan TIR devrildi, D-100 Karayolu ulaşıma kapandı, System.String[]
KOCAELİ'nin  Körfez ilçesi D-100 Karayolu geçişinde kontrolden çıkan TIR devrildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Kaza D-100 Karayolu Körfez Hereke mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Nusret Mezarcı idaresindeki 41 YN 670 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Orta refüjdeki bariyerlere çarpan TIR, daha sonra devrilerek yolun 2 şeridini de kapadı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen TIR'ın içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü Nusret Mezarcı, sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmek istemedi. Bu sırada polis ekipleri devrilen TIR'ı yoldan kaldırmak için olay yerine vinç çağırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken, devrilen TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:58 Kaynak: DHA
Körfez, Kocaeli, D-100 Karayolu, Güncel
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