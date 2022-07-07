Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı

07.07.2022 10:39
Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan ve yan yatan tırın sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan ve yan yatan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; dün gece, Bilecik'ten Eskişehir istikametine seyir halindeki 07 AKD 669 plakalı tırın sürücü Hüseyin B. (33), Kurtköy kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktörlere bıraktı Sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktörlere bıraktı Bilecik orta refüjünü süsleyen lavantalar çiçek açtı Bilecik orta refüjünü süsleyen lavantalar çiçek açtı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
10:34 Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı
10:30 Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:46:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement