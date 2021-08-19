Kontrolden çıkan tır devrildi, yemler savruldu - Son Dakika

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl- Erzurum Karayolunda seyir halinde ve sürücüsü öğrenilemeyen 58 TE 626 plakalı yem yüklü tır, kontrolden çıkarak yan yattı.

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