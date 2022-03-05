Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı

05.03.2022 16:44
Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan sıkıştırılmış hurda yüklü tır, Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan sıkıştırılmış hurda yüklü tır, Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu. Şans eseri nehre gömülmekten kurtulan tırdan kopan ön dingiller, yol kenarındaki bariyerlere asılı kalırken, kazanın boyutunu da gözler önüne serdi.

Kaza, saat 14.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz 1 Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Ömer Pişkin(35) idaresindeki 20 H 6226 plakalı sıkıştırılmış hurda yüklü tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Gediz Köprüsü'ndeki virajlarda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yaklaşık 30 metre yükseklikten nehre uçtu. Şans eseri akan nehre gömülmeyen tır, tekerlekleri üzerinde durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırın kupasında sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Pişkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, tırdan kopan ön dingiller ise yol kenarındaki bariyerlere asılı kaldı. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı karayolunda başka bir kaza yaşanmaması için trafik ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı

YORUMLAR
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Salihli'de trafik kazası: 2 yaralı Salihli'de trafik kazası: 2 yaralı 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Ankara, Manisa, Uşak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan tır Gediz Nehri'ne uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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