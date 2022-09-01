Kontrolden çıkan tır kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Tekeoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- İzmir Otobanı bağlantı yolu Ovaeymir mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Tekeoğlu kontrolündeki 09 AEL 838 plakalı tır, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.Y. idaresindeki 09 UG 675 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazada tırda sıkışan sürücü Tekeoğlu ile kamyon sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kızı ve yeğeni yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tır sürücüsünü Tekeoğlu'nu sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan tır sürücüsü Mehmet Ali Tekeoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tekeoğlu'nun acı haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.