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Kontrolden çıkan tır kar birikintisine saplandı - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır kar birikintisine saplandı

04.02.2022 15:52
Kontrolden çıkan tır kar birikintisine saplandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, kar birikintisine saplandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, kar birikintisine saplandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolu Çiftlik Kavşağında meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 76 DH 875 plakalı tır, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüjdeki kar birikintisine saplandı. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Çorum-Kırıkkale karayolunda ulaşım uzun bir süre aksadı. - ÇORUM

Kontrolden çıkan tır kar birikintisine saplandı

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Sungurlu, Çorum, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır kar birikintisine saplandı - Son Dakika


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