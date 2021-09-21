Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti
İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kazada, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan rulo iplik yüklü tır karşı şeride geçip aralarında otomobil, ticari ve traktöründe bulunduğu 5 araca çarpıp devrildi.
Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Dinar ilçesinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismini belirlenemeyen 20 ZA 427 plakalı tır yolun karşı şeridine geçip o sırada yolda ilerleyen 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve bir traktöre çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisi ile ortalık savaş alanına dönerken, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından tırın dorseside yola yan yatarken, içerisindeki rulo iplikler ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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