Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kazada, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan rulo iplik yüklü tır karşı şeride geçip aralarında otomobil, ticari ve traktöründe bulunduğu 5...

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kazada, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan rulo iplik yüklü tır karşı şeride geçip aralarında otomobil, ticari ve traktöründe bulunduğu 5 araca çarpıp devrildi. Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Dinar ilçesinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismini belirlenemeyen 20 ZA 427 plakalı tır yolun karşı şeridine geçip o sırada yolda ilerleyen 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve bir traktöre çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisi ile ortalık savaş alanına dönerken, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından tırın dorseside yola yan yatarken, içerisindeki rulo iplikler ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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