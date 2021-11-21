Kontrolden çıkan tır kayalara çarparak durabildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır kayalara çarparak durabildi

Kontrolden çıkan tır kayalara çarparak durabildi Şarampole giren tır devrilmekten son anda kurtuldu Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole giren tır, devrilmekten son anda kurtuldu.

Kontrolden çıkan tır kayalara çarparak durabildi Şarampole giren tır devrilmekten son anda kurtuldu ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole giren tır, devrilmekten son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde yaşandı. Haydar F.'nin kullandığı 66 LJ 035 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Yol kenarındaki kayalara çarparak durabilen tır, devrilmekten son anda kurtuldu. Sürücü yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle olay yerine giden polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Aracın çıkarılmasıyla trafik akışı normale dönerken Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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