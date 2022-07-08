Son dakika haberleri | KONTROLDEN ÇIKAN TIR KIRMIZI IŞIKTAKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 12 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | KONTROLDEN ÇIKAN TIR KIRMIZI IŞIKTAKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 12 YARALI

08.07.2022 00:10

Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Kazadan sonra yaya olarak kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu- Çerkezköy karayolu üzerindeki Işıklar kavşağında meydana geldi. Emin G. yönetimindeki 26 AEG 002 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. TIR'ın çarparak sürüklediği 8 araçta bulunan 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

TIR sürücüsü Emin G. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Tekirdağ'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 12 kişi yaralandı Tekirdağ'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 12 kişi yaralandı 130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev yandı 130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev yandı
Kaynak: DHA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KONTROLDEN ÇIKAN TIR KIRMIZI IŞIKTAKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 12 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KONTROLDEN ÇIKAN TIR KIRMIZI IŞIKTAKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 12 YARALI - Son Dakika
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