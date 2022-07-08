TIR sürücüsü Emin G. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | KONTROLDEN ÇIKAN TIR KIRMIZI IŞIKTAKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 12 YARALI - Son Dakika

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