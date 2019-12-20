Kontrolden çıkan tır menfeze çarparak alev aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan tır menfeze çarparak alev aldı - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır menfeze çarparak alev aldı

6 saat önce

Gaziantep'te kontrolden çıkan tır yol kenarındaki menfeze çarpıp alev aldı, son anda kendini dışarı atan sürücü ölümden döndü.

Kontrolden çıkan tır menfeze çarparak alev aldı, System.String[]

Gaziantep'te kontrolden çıkan tır yol kenarındaki menfeze çarpıp alev aldı, son anda kendini dışarı atan sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Yasaval (25) hakimiyetindeki 27 BN 385 plakalı tır Nurdağı- Osmaniye kara yolunun 6. kilometresi Olucak mevkiinde bir anda kontrolü kaybederek yol kenarındaki menfeze çarparak durabildi. Kendini dışarıya zor atan sürücü Abdullah Yasaval (25) hafif şekilde yaralandı.

Çarpmanın etkisi ile bir anda alev tır daha fazla büyümedin olay yerine çağırılan Nurdağı İtfaiye Amirliği çalışanları tarafından söndürüldü. Yanan araç kullanılmaz hale geldi.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak
Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
02:34 Başkent'te yolcu otobüsü kaza yaptı, çok sayıda yaralı var - 1 - Son Dakika
02:32 "Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti" ödülü Hüseyin Tanrıverdi'ye verildi - Son Dakika
02:12 Bursa'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
02:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hükmü... - Son Dakika
02:10 Doğu Türkistan'da kültürel seviyeyi yükseltme adı altındaki kamplarda acı sürüyor! - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 02:39:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan tır menfeze çarparak alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]