Kontrolden çıkan tır metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi: 1 yaralı
100 Karayolu'nda kontrolü kaybeden tır sürücüsü, metrobüs durağının bulunduğu bariyerlere çarparak durabildi.
D-100 Karayolu'nda kontrolü kaybeden tır sürücüsü, metrobüs durağının bulunduğu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, 03: 30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Güzelyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özcan yönetimindeki 76 DK 041 plakalı yük tırı henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Güzelyurt Metrobüs durağının bulunduğu bariyerlere çarptı. Hızlı şekilde seyir halinde olduğu iddia edilen tırın metrobüs bariyerlerine çarpmasıyla metrobüsün bariyer üstü koruyucu telleri de kırılarak yola savruldu. Kaza sırasında durakta herhangi bir metrobüs aracının bulunmaması ise olası faciayı önledi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken hasar gören tır, kurtarıcı araç vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL
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