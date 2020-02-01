Kontrolden çıkan tır önüne geldiyse devirdi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan tır önüne geldiyse devirdi

25 dakika önce

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır yoldan çıkarak trafik levhalarına yıkarak ağaçları yerinden söktü.

Kontrolden çıkan tır önüne geldiyse devirdi, System.String[]

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır yoldan çıkarak trafik levhalarına yıkarak ağaçları yerinden söktü.


Kaza sırasında belediyedeki nikah salonunda bulunanlar ve belediyede çalışan personeller tarafından deprem olduğu düşünülerek dışarı kaçtıkları bildirildi.


Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen tır kazasında faciadan dönüldü. Edinilen bilgiye göre, Çay'dan Bolvadin istikametine hareket halindeki İsmail İnan yönetimindeki 10 TS 976 plakalı tır, Bolvadin Belediyesi önünde bulunan kavşağa geldiği anda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aniden yoldan çıktı. Belediye önündeki şarampolden aşağı inen tır, yol kenarlarında bulunan yüksek gerilim direğini, trafik işaret levhalarını ve belediye bahçesinde bulunan aydınlatma direkleri ile çam ağaçlarını köklerinden söktü. Tır, belediye hizmet binasına bir metre kala dururken, kaza tam da belediye binasında bir nikah merasimi yapıldığı anda meydana geldi.


Kaza sırasında belediyedeki nikah salonunda bulunanlar ve belediyede çalışan personeller tarafından deprem olduğu düşünülerek dışarı kaçtıkları bildirildi.


Araç sürücüsünün yaralanmadığı kaza sonrası ilçeye yaklaşık bir saat elektrik verilmediği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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