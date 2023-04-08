Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti

08.04.2023 15:22

Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti Kaza öncesi kamyonetten inmesi muhtemel faciayı önledi Edirne'de Tem Otoyolu Hamzabeyli yol sapağı yakınında kontrolden çıkan tırın emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti

Kaza öncesi kamyonetten inmesi muhtemel faciayı önledi

EDİRNE - Edirne'de Tem Otoyolu Hamzabeyli yol sapağı yakınında kontrolden çıkan tırın emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza öncesi çiftin kamyonetten inmesi muhtemel faciayı önledi

Türkiye'den beyaz eşya yükleyen ve Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan B78 MIR plakalı tır sürücüsü M.A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 22 ACJ538 plakalı park halindeki kamyonete çarptı.

Kapıkule'de oto yıkama işi yapan Sürücü M.G. ile eşi A.G. yakıtın bitmesi sebebiyle kamyonetlerini güvenlik şeridinin olduğu noktaya çekti. Kaza o sırada meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü M.A. çarpmanın etkisiyle kamyoneti sürükleyerek paramparça yaptı. Kazada kamyonet hurda yığınına döndü. TIR ise ancak yan yattıktan sonra durabildi. Kazada canlarını kurtaran ve birbirine sarılan çift, duygularına hakim olamadı.

Yakıt bittiği için yol kenarında durduklarını söyleyen Kamyonet sürücüsü M.G., "Dörtlüleri yaktık. O anda yola bakarken anlamadım geldi biçti bizi. Eşim ve ben aracın dışındaydık. Kendimizi yolun kenarına attık" dedi.

Kazada tır sürücüsü M.A., ve kamyonetteki M.G. ve eşi A.G. yara almadan kurtuldu. Bariyerlere sıkışan kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yol tek şeride düşürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Edirne'de tırın biçtiği kamyonette karı-koca mucize eseri hayatta kaldı! Yakıt bitince araçtan inmişler Edirne'de tırın biçtiği kamyonette karı-koca mucize eseri hayatta kaldı! Yakıt bitince araçtan inmişler Takside başından vurulmuş halde bulundu, katili en yakın arkadaşı çıktı Takside başından vurulmuş halde bulundu, katili en yakın arkadaşı çıktı Edirne'de sağlık çalışanı trafikte yolun ortasında kalan köpek yavrusunu kurtardı Edirne'de sağlık çalışanı trafikte yolun ortasında kalan köpek yavrusunu kurtardı

TEM Otoyolu, Hamzabeyli, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Tüm dünya bu transferi konuşacak! Arsenal, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katıyor
16:27 İdris Naim Şahin'in parlamentoya dönme planı! İşte aday olacağı konuşulan parti ve il
16:14 Arjantin'de MasterChef'e konuk olan Icardi'nin Wanda Nara ile yayındaki anları olay oldu
15:57 Yaz sezonunu açan Yasmin Erbil, bikinili pozlarını paylaştı
15:47 İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü! Aracını sağa çekip namaz kıldı
15:00 "Seni aldatmadım" diye video çektikten sonra kayalıklardan atlayan Bahar'ın ailesinin paylaşımları yürekleri dağladı
14:47 Edirne'de tırın biçtiği kamyonette karı-koca mucize eseri hayatta kaldı! Yakıt bitince araçtan inmişler
15:25 Galatasaraylı futbolcular isyan çıkardı! Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı
15:20 Arınç 30 TL'ye satılan soğan üzerinden veryansın etti: Bir şey var kardeşim, görmezden gelmeyin
14:47 Takside başından vurulmuş halde bulundu, katili en yakın arkadaşı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2023 17:25:07. #1.13#
SON DAKİKA: Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement