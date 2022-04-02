Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi

02.04.2022 13:17

Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Tavşanlı ilçesinden Bursa istikametine giden E.G. yönetimindeki 43AAU 042 plakalı tır Ali Ö. 'nün kullandığı 43 RT 281 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ö. hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik birimleri geldi.

Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi
Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi

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Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika


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