Kontrolden Çıkan Tır, Raylarda Durabildi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yolcu treni, kontrolden çıkarak raylar üzerinde duran tıra çarpmaktan son anda kurtuldu.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yolcu treni, kontrolden çıkarak raylar üzerinde duran tıra çarpmaktan son anda kurtuldu.
Tahir Gürses yönetimindeki 68 FP 995 plakalı tır, Türkoğlu-Narlı kara yolunun 2. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu raylara çıkarak durabildi.
Bu sırada Adana'dan Malatya'ya giden yolcu treninin makinisti, raylara çıkan tırı farkederek durdu.
Tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından yolcu treni seferine devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:44 Kaynak: AA
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