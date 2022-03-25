Kontrolden çıkan tır refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Kulu Konya karayolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan İbrahim T., (30) idaresindeki 42 AJN 333 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyerlere çarparak durabildi. Yaklaşık 30 metre demir bariyerleri yerinden söken tırın sürücüsü İbrahim T., diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA