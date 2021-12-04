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Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride böyle geçti - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride böyle geçti

04.12.2021 15:47

Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride böyle geçti Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerasına yansıdı Esenyurt'ta şoförün kontrolünü kaybettiği tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride böyle geçti

Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta şoförün kontrolünü kaybettiği tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 11.00 civarında Hadımköy yolu Akçaburgaz mevkiinde meydana geldi. Esenyurt istikametinden Hadımköy istikametine doğru ilerleyen tır, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Tır, şoförün ani manevrası ile karşıdan gelen kamyonet ile çarpışmaktan son anda kurtuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tırda ağır hasar meydana geldi. O anlar ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride böyle geçti
Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride böyle geçti
Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride böyle geçti
Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride böyle geçti

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride böyle geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride böyle geçti - Son Dakika
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