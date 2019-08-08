Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı MANİSA - Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:41 Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı
MANİSA - Manisa
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Manisa- Turgutlu
çevre yolu üzerinde meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan B. yönetimindeki 41 TV
484 çekici ve 41 L 6239 dorse plakalı tır, cezaevi ışıkları mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ramazan B. itfaiye ekiplerinin uğraşları sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak, 112 acil servis ambulansıyla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şans eseri, tırın karşı şeride geçtiği sırada yolda başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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