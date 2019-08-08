Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı MANİSA - Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi.

Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Manisa- Turgutlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan B. yönetimindeki 41 TV 484 çekici ve 41 L 6239 dorse plakalı tır, cezaevi ışıkları mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ramazan B. itfaiye ekiplerinin uğraşları sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak, 112 acil servis ambulansıyla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şans eseri, tırın karşı şeride geçtiği sırada yolda başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada
Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:57:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]