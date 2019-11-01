Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Mudurnu-Nallıhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyir halinde olan Yusuf Karabayır yönetimindeki 06 BH 46 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100. Yıl köyü kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen tırdan kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücü Yusuf Karabayır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - BOLU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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