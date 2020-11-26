Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi
26.11.2020 12:29
Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde iddialara göre araç sürücüsünün uyuyakalması sonucunda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Eskişehir- Ankara çevre yolu üzerinde iddialara göre araç sürücüsünün uyuyakalması sonucunda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Kaza, Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde yer alan Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi. Sabah saat 07: 30 sıralarında iddialara göre şoförün uyuyakalmasıyla 31 AYF 50 plakalı tır yoldan çıktı. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı olarak kurtulan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de "Ev ziyaretlerine gitmeyin" anonsları yapılıyor Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak