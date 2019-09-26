Kontrolden çıkan tır, şarampole yuvarlandı
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlanırken, sürücü Cemil Köksal kazayı yara almadan atlattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:20 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde kontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlanırken, sürücü Cemil Köksal kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, gece saatlerinde Pozantı-Adana- Mersin
Otoyolu Gülek
Tüneli yakınında meydana geldi. Cemil Köksal yönetimindeki 26 RV 069 plakalı beyaz eşya yüklü TIR, Gülek Tüneli çıkışında yağış hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dorseden ayrılan TIR'ın çekicisi, şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Köksal, kazayı yara almadan atlatırken, yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Kontrollü olarak trafik akışının sağlandığı yol, TIR'ın çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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