Kontrolden çıkan tır tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan tır tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı

09.03.2022 17:33

Kontrolden çıkan tır tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Artvin-Erzurum karayolu 25. kilometresinde tünele hızlı giren tır, karşıdan gelen yolcu otobüsüne çarptı.

Kontrolden çıkan tır tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı

6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ARTVİN - Artvin- Erzurum karayolu 25. kilometresinde tünele hızlı giren tır, karşıdan gelen yolcu otobüsüne çarptı. 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Artvin-Erzurum karayolu, 25. kilometresinde bulunan eski Kışla tünelinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serdal Yaşar yönetimindeki 08 AAP 121 plakalı tır, tünele hızlı girmesi nedeniyle, dorsesi karşıdan gelen Erdal Şahin'in kullandığı 08 YC 704 plakalı otobüse çarptı. Çarpmamın etkisiyle, sürücü Erdal Şahin ve otobüs içinde bulunan yolculardan İsmail Kılıç (22), Hacer Koruk (68), Saniye Kaçmaz (48), Kazım Koruk ve Yılmaz Kılıç yaralandı. Kaza yerine gelen Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar Ambulansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma trafik ekiplerince yapılan inceleme sonrası karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kontrolden çıkan tır tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı
Kontrolden çıkan tır tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı
Kontrolden çıkan tır tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı

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Son dakika haberi: Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Son dakika haberi: Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Jandarmanın kahraman kadın astsubayları hemcinslerine karşı şiddete 'dur' diyor Jandarmanın kahraman kadın astsubayları hemcinslerine karşı şiddete 'dur' diyor

Jandarma, Erzurum, Artvin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı - Son Dakika


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