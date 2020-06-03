Kontrolden çıkan tır yola devrildi - Son Dakika

Öte yandan bir süre trafiğe kapanan yolda tır, çekici yardımıyla yol kenarına çekilirken, izolasyon malzemelerin de kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. - ESKİŞEHİR

Çevredekilerin durumu 155 Polis İmdat hatlarına bildirmesiyle bölgeye gelen ekipler, yol güvenliğini sağladı. 112 Acil Sağlık ekipleri de yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi geçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesi Tarih Bulvarında yaşandı. İddialara göre 26 HD 516 plakalı tır, Tarih Bulvar üzerinden Şehir Hastanesine doğru seyir halindeyken virajı aldığı esnada kontrolden çıkarak yola devrildi. Yan yatan tırın dorsesindeki izolasyon malzemeleri yola savrulurken, araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Eskişehir 'de, izolasyon malzemesi taşıyan tır, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada, tır sürücüsü hafif yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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