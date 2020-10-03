Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu

Hakkari-Van karayolunda kontrolden çıkan tır Zap suyuna düşmeden dururken, olası bir facianın önüne geçildi.

Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu, System.String[]

Hakkari- Van karayolunda kontrolden çıkan tır Zap suyuna düşmeden dururken, olası bir facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Van karayolunun Erziki mevkisinde meydana geldi. İran'dan Hakkari istikametine doğru giden 33 B 2079 plakalı tırın şoförü yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır Zap suyuna düşmeden dururken olası bir facianın önüne geçildi. Tır, uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. - HAKKARİ

Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu
Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu
Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu

Zap bölgesi, Hakkari, Van, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu - Son Dakika

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