Kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bolu'nun Seben ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen traktördeki yolcu hastanede hayatını kaybederken, sürücü yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesine bağlı Susuz köyü Çatak Mahallesinde seyir halinde olan Hasan S. (64) yönetimindeki 14 DS 807 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Dere yatağında traktörü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Hasan S. ve yolcu Fahri Barın (62), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Seben Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Fahri Barın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU