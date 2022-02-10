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Kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

10.02.2022 16:05
Kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'nun Seben ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen traktördeki yolcu hastanede hayatını kaybederken, sürücü yaralı kurtuldu.

Bolu'nun Seben ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen traktördeki yolcu hastanede hayatını kaybederken, sürücü yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesine bağlı Susuz köyü Çatak Mahallesinde seyir halinde olan Hasan S. (64) yönetimindeki 14 DS 807 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Dere yatağında traktörü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Hasan S. ve yolcu Fahri Barın (62), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Seben Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Fahri Barın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Traktör, Seben, Susuz, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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