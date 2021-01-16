Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza, Hendek ilçesi Selman Dede mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Dursunali Aydın idaresindeki 31 AE 701 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan Dursunali Aydın olay yerinde hayatını kaybederken Tufan E. ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı Tufan E., abulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Aydın ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastanenin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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