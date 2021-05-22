Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı İğneciler Köyü Koca Göçük mevkiinde meydana geldi. Cemal C. yönetimindeki traktör, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ormanlık alana devrildi. Sürücü Cemal C. yaralanırken, araçta bulunan Mehmet Bayın traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Bayın'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bayın'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.