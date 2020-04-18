Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tacir köyünde Hasan Demirkol kullandığı 54 FV 531 plakalı traktörü ile evine doğru seyir halinde iken virajı almayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Demirkol, olay yerinde hayatını kaybederken, traktörün arkasında bağlı römorkta bulunan R.S, N.S, G.S ve H.D adlı vatandaşlar sağa sola savrularak yaralandı. Yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden bir çocuk babası çiftçi Hasan Demirkol'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.