Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyünde meydana geldi. İddiaya göre Yasin A. idaresindeki 11 SE 231 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK