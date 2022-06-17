Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

17.06.2022 22:53
Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında kırsal Çulhalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Can Şeşen (21) yönetimindeki 09 TA 352 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Traktör ile bağlı olduğu römork birbirinden ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık jandarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Ahmet Can Şeşen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktörde bulunan ve yaralanan Hüseyin Akdoğan (49) ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Şeşen'in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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