Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı
2 saat önce
Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvalanırken, sürücüsü ağır yaralandı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:04 Kaynak: İHA
'un İskilip
ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvalanırken, sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Beyoğlan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Z. yönetimindeki traktör köy çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen traktör sürücüsünün İstilip Devlet Hastanesi
'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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