Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı
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Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı

2 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvalanırken, sürücüsü ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı, System.String[]
Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvalanırken, sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Beyoğlan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Z. yönetimindeki traktör köy çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen traktör sürücüsünün İstilip Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
İskilip, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:04 Kaynak: İHA
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