Kontrolden Çıkan Traktör Tarlaya Devrildi: 2 Ölü
1 saat önce
Kontrolden çıkan traktör tarlaya devrildi: 2 ölü Devrilen traktörde eski muhtar ve eşi can verdiUŞAK - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında eski muhtar ve eşi, devrilen traktörün altında kalarak can verdi.
Kontrolden çıkan traktör tarlaya devrildi: 2 ölü
Devrilen traktörde eski muhtar ve eşi can verdi
UŞAK - Uşak
'ta meydana gelen trafik kazasında eski muhtar ve eşi, devrilen traktörün altında kalarak can verdi.
Edinilen bilgilere göre, kaza Banaz
ilçesi Reşadiye köyü
yakınlarından meydana geldi. Reşadiye köyünün eski muhtarlarından Nadir Doğan
idaresindeki 64 FC 253 plakalı traktör, köy yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Nadir Doğan ve eşi Emine Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatan jandarma ekipleri ise bölgede detaylı bir inceleme yaptı. İncelemelerin ardından talihsiz karı kocanın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Uşak Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:33 Kaynak: İHA
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