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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü araziye girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı

1 saat önce

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü araziye girdi, o anlar kameraya böyle yansıdıGİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki araziye girdi.

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü araziye girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki araziye girdi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Bozcaali Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Mahmut Aksoy yönetimindeki 34 GV 7516 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Kaza esnasında yolcu bulunmayan otobüste sürücü Aksoy ile muavin Eren Yücel yaralı olarak kurtuldu.

Kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Öte yandan Görele Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü araziye girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı

Giresun, Görele, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:37 Kaynak: İHA
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