Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyü Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Baştürk (61) idaresindeki 06 EU 6959 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yan yatıp sürüklendikten sonra ters dönerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Baştürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken araçta yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Gülsüm Baştürk'ü (47) ise ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR