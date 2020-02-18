Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

7 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde mısır yüklü tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde mısır yüklü tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Geyve - Taraklı yolu üzeri Ilıca Mahallesi Soğuksu mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir ilinden Göynük ilçesine mısır taşıyan Yakup Kanbur idaresindeki 01 D 9786 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde tır şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Taraklı, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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