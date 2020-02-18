Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaza, Geyve - Taraklı yolu üzeri Ilıca Mahallesi Soğuksu mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir ilinden Göynük ilçesine mısır taşıyan Yakup Kanbur idaresindeki 01 D 9786 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde tır şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Tıra kendisini asarak intihar eden Mevlüt Çankaya'nın kuzeni: Sebebi sadece ekonomik değil