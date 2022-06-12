Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

12.06.2022 10:43
Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Ağrı'da, kontrolden çıkarak devrilen ve yaklaşık 200 metre sürüklenen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağrı'da, kontrolden çıkarak devrilen ve yaklaşık 200 metre sürüklenen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Gürbulak Sınır Kapısına doğru seyir halinde olan A.A kontrolündeki 33 R 8681 plakalı tır,

A.A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra devrilerek yaklaşık 200 metre sürüklendi. Çevreden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, A.A'nın sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi. - AĞRI

Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Ağrı'da 300 sporcu Türkiye Şampiyonluğu için ter döktü Ağrı'da 300 sporcu Türkiye Şampiyonluğu için ter döktü
Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 10:49:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement