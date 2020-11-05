Kontrolden çıkıp, 80 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tarlada çalışırken kontrolden çıkan traktörün 80 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Bahtiyar Arıcı (57) yaşamını yitirdi.

?Kaza, saat 16.00 sıralarında kırsal Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bahtiyar Arıcı, sabah saatlerinde traktörü ile mahalleye yakın dağlık arazisine çalışmaya başladı. Tarlanın engebeli yerinde çalışma yapan Arıcı'nn kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Arıcı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Arıcı'nın cesedi, bulunduğu yerden güçlükle çıkarılıp, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.