KONTROLDEN ÇIKIP BAHÇE DUVARINA ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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KONTROLDEN ÇIKIP BAHÇE DUVARINA ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

15.04.2022 18:28

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkan kamyon bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durduğu kazada araç sürücüsü Hanefi Gül(60), yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkan kamyon bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durduğu kazada araç sürücüsü Hanefi Gül(60), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Adamış Sokak üzerinde meydana geldi. Hanefi Güler yönetimindeki 34 DE 4886 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri parçalayan kamyon 150 metre sürüklenirken, sokak üzerinde oynayan çocuklara çarpmaması olası faciayı önledi. Lastikleri patlayan kamyon ardından sokakta bulunan 5 katlı apartmanın duvarına çarptı,İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Hanefi Güler, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONTROLDEN ÇIKIP BAHÇE DUVARINA ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KONTROLDEN ÇIKIP BAHÇE DUVARINA ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KONTROLDEN ÇIKIP BAHÇE DUVARINA ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

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Bağlık mahallesi, Tragger, Hanefi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONTROLDEN ÇIKIP BAHÇE DUVARINA ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika


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