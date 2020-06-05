Kontrolden çıkıp bahçe duvarına çarptı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkıp bahçe duvarına çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

BURSA - Kontrolden çıkan bir otomobil kavşaktaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarını yıkıp içeri giren otomobil hurdaya dönerken, araç içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu, Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden, Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Hamza Özdemir idaresindeki 34 CKD 992 plakalı otomobil, Çakırlı kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Bahçe duvarına çarptı

Yolda savrulan otomobil kavşakta bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkan otomobil bahçeye girdi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte yaralandı. Kazayı gören vatandaşların müdahalesi ile araç içinden yaralı olarak çıkarılan Ahmet Burhan Koç (29), Ali Çiçek (37), Mahmut Mustafa Özdil ve Kemal Bulut (36), Orhangazi ve İznik'ten olay yerine yönlendirilen ambulanslara Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ahmet Burhan Koç Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevkedildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı